La parròquia de Sant Jaume de Salt acull aquesta tarda la Pasqua Jove

La parròquia de Sant Jaume de Salt serà avui l'escenari d'una nova edició de la Pasqua Jove. En aquesta ocasió, el lema és Fes, Jesús, que jo et conegui.



Després de dues edicions duent a terme el nou format de Tridu Pasqual i Pasqua Jove, oberts a joves a partir de quinze anys, la delegació de Joves del Bisbat ha volgut consolidar un model de Setmana Santa «diferent» per als joves de Girona i rodalies. Així doncs, ha apostat per continuar enllaçant el Tridu amb la Pasqua Jove, ja que «així aquesta última prn més sentit amb la preparació que li correspon».



D'aquesta manera, el Tridu va començar dijous i finalitzarà aquest matí a Sant Aniol de Finestres. Aquesta tarda, els joves es traslladaran fins a Salt, on faran una activitat, el sopar i la celebració de la Vetlla Pasqual. Finalment, hi haurà una xocoltada solidària.