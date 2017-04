Creixen les apps per demanar taxis per fer front a la competència

Les aplicacions per demanar taxis a través dels telèfons mòbils intel·ligents han proliferat durant els darrers anys, especialment a les grans ciutats com Barcelona. Els noms d'apps com myTaxi, Hailo, TaxiClick, JoinUp o Taximes, s'han popularitzat entre els usuaris del sector, a jutjar pels milers de ressenyes que registren a les botigues online més populars, com App Store o Google Play. El sector del taxi defensa que això és una mostra de la modernització i especialització del negoci, ja que les aplicacions per a smartphone ofereixen serveis addicionals com temps d'espera gratuït, previsió del preu i del temps aproximat de la carrera, accés a l'historial de viatges, sol·licitar vehicles ecològics i, fins i tot, compartir el trajecte amb un altre usuari.

Tanmateix, la tecnologia també ha permès l'entrada al mercat de serveis que poden competir amb el taxi tradicional, com els vehicles amb xofer amb llicència VTC que ofereix Cabify. A banda, el sector del taxi recela de la implantació del gegant de la mobilitat Uber, que de moment no pot operar a l'estat espanyol, però que dóna servei a 500 ciutats mundials. Els responsables de la firma lamenten les «restriccions» i mantenen contacte amb les administracions catalanes per transmetre el seu projecte empresarial.

El sector del taxi argumenta que l'èxit d'aplicacions per a telèfon mòbil són una demostració de la capacitat d'adaptació d'aquest negoci a les noves tecnologies. De fet, a Barcelona s'ha constituït l'Associació Smart Taxi (AST), integrada per professionals del taxi, que vol «promoure l'ús de solucions tecnològiques innovadores en el sector», tant per a clients particulars com per a empreses.