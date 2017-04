Un asteroide de 650 metres ens «visita» avui, però sense cap perill de col·lisió

Un asteroide d'uns 650 metres ens «visitarà» avui, aquest cop a una distància d'1,8 milions de quilòmetres en el seu màxim acostament a la Terra. És una aproximació -en termes astronòmics- «molt propera», però no hi ha cap possibilitat de col·lisió.

Des del 2004 no passava un asteroide d'aquesta mida o més gran «tan a prop» de la Terra, informa a la seva web la NASA, que assenyala que la propera trobada coneguda amb un asteroide de mida comparable no es produirà fins al 2027. Aquell any, l'asteroide 1999 AN10 de 800 metres, passarà a només una distància lunar, és a dir, a uns 380.000 quilòmetres de la Terra.

L'asteroide que avui passarà prop del planeta es coneix com 2014 JO25 i va ser descobert el maig de 2014 per astrònoms de l'observatori Catalina Sky Survey, prop de Tucson (Arizona). Està classificat com NEO, objectes propers a la Terra (Near Earth Object); es consideren NEO si, en la seva òrbita al voltant del Sol, passa a menys de 50 milions de quilòmetres de la Terra. A més, està classificat com PHA (asteroides potencialment perillosos), ja que «viatjarà» a menys de vuit milions de quilòmetres del nostre planeta.

Dels més de 600.000 asteroides dels que es té constància en el nostre sistema solar, uns 12.000 estan catalogats com NEO i prop de 5.000 com PHA, assenyala a Efe el director del Planetari de Pamplona, Javier Armentia.

A aquests últims cossos se'ls fa un seguiment més estricte i s'avaluen les probabilitats d'impacte per als propers cent anys, detalla aquest astrònom, que recalca que suposa cap perill.