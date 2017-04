Jim Carrey reapareix amb un irreconeixible aspecte

El seu somriure i el seu gest denoten alegria, però els ulls i l'aspecte de Jim Carrey diuen tot el contrari. L'actor va penjar el passat 15 d'abril una fotografia per felicitar la Pasqua i, encara que apareix amb un conillet i una pastanaga, el seu canvi físic no ha passat inadvertit per als seus milers de seguidors a Twitter.

Amb els cabells llargs i una llarguíssima barba plena de cabells blancs, d'aquesta manera s'ha fotografiat el comediant gairebé un any després de la seva divertida imatge fent un dels seus habituals gestos, encara que al juliol no hi havia rastre ni de cabellera ni d'una cara tan poblada de barba.

L'estrella cinematogràfica de 55 anys va decidir fer un pas enrere i mantenir un perfil baix després del suïcidi de la seva exparella, Cathriona White, al setembre de 2015.

Va desaparèixer totalment durant el 2016 després de les dues acusacions contra ell interposades per la mare de la maquilladora, Brigid Sweetman, i Mark Burton, el que va ser exmarit de la jove. En ambdós casos, el protagonista d'El Show de Truman l'acusen d'"homicidi negligent" i aporten documentació sobre les diferents malalties venèries que li va contagiar a la dona de 30 anys. Aquestes malalties i la separació de la parella quatre dies abans del suïcidi serien part de la base de l'acusació contra el d'Ontario.

"No toleraré aquest intent descoratjat d'aprofitar-se de mi o de la dona que vaig estimar", va afirmar Carrey per mitjà d'un comunicat emès pel seu advocat. "Realment espero que més d'hora que tard la gent deixi de lucrar-se amb aquest cas i la deixin descansar en pau", ha afegit. Caldrà esperar a la cita en els tribunals per conèixer com es resol aquest cas, el que sí que és evident a hores d'ara és la caiguda substancial de projectes a la cartera de l'actor. Des de l'absència de la seva exnòvia, Jim només ha participat en dues cintes (The Bad Batch i True Crimes) i no consta cap rodatge per a aquest 2017.

Li ha girat Hollywood l'esquena o ha optat per la retirada silenciosa?