Aviat serà habitual parlar al mòbil i també a la nevera

La intel·ligència artificial i els assistents virtuals, que penetraran en àmbits tant professionals com personals, faran que la veu es converteixi «sens dubte» en la forma de relacionar-nos amb la tecnologia: parlarem al mòbil, però també a la nevera o a l'aspiradora.

«Ara mateix comencem a veure gent parlant al mòbil, dictant-li missatges. Aviat, en lloc d'escriure, parlarem. I parlar al mòbil serà el primer, però aviat serà habitual parlar a la nevera, a l'aspiradora, a molts altres dispositius», explica a Efe Susana Duran, directora del Centre d'Excel·lència de Desenvolupament Mòbil i Bots de Sage, situat a Barcelona.

La companyia tecnològica de gestió empresarial va celebrar ahir a Madrid el Sage Summit Tour, una trobada amb socis i clients en el qual va presentar les seves novetats i línies d'innovació, molt centrades en la mobilitat, la intel·ligència artificial i els bots conversacionals.

En els «xatbots» la idea és que l'usuari pugui saber amb una simple pregunta a través d'una plataforma de missatgeria instantània com Facebook Messenger, sense necessitat d'accedir a un web, determinada informació que necessita.

Els robots conversacionals de Sage permeten al client conèixer a l'instant, mitjançant converses en plataformes com Facebook Messenger, Skype o Slack, qui li deu diners, quines factures vencen aquest mes o quin és el seu balanç.

«Primer passem del web a les aplicacions mòbils i ara les aplicacions de missatgeria s'han convertit en el nou sistema operatiu, amb la qual cosa els xatbots són les noves aplicacions», indica Durán. «Són molt senzilles d'utilitzar, no hem d'aprendre res, no hem de descarregar res per usar-les, estan disponible en la nostra plataforma de missatgeria. Simplement l'hem d'afegir com a contacte, igual que a un familiar, i ja el tenim disponible», sosté.

La tecnòloga destaca que encara que amb prou feines fa un any que van emergir les noves plataformes de Facebook, Apple o Microsoft aptes per a «xatbots», els avenços aconseguits es perceben mes a mes. Només a Facebook Messenger, comenta, n'hi ha 35.000 d'actius: «Això està començant a disparar-se».