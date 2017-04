Mor als 55 anys la periodista i escriptora catalana Carmen Amorós

La periodista i escriptora barcelonina Carmen Amorós ha mort als 55 anys com a conseqüència d'un càncer que patia des de fa uns mesos, segons va informar ahir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on va treballar durant 22 anys. Amorós, que va morir dimarts, va treballar durant més de 20 anys en el programa Bon dia, de TV3, sobretot fent informacions des del carrer. Posteriorment va treballar en el programa Parlament i com a redactora del portal de notícies 324.cat. Com a escriptora va publicar diversos llibres com el conjunt de relats ¿Sabes, Princesa?, Barcelona, guapa!, Guapos per sempre o Ales de vidre.