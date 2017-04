El bisbe de Solsona ofereix rectories a famílies nombroses per a l'estiu

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha decidit oferir aquest estiu algunes rectories de les parròquies rurals de la seva diòcesi perquè puguin passar-hi les seves vacances d'estiu les famílies nombroses.



Segons va informar ahir el Bisbat de Solsona, l'innovador projecte porta per nom Vacances per a famílies nombroses i es tracta d'oferir a famílies nombroses, amb tres o més fills, la possibilitat de passar les vacances en alguna rectoria prèviament condicionada.



En aquests moments, segons va precisar el Bisbat, les dues vicaries disponibles són l'hostatgeria del Santuari de Lourdes de la Nou i el primer pis de la rectoria de Cambrils.



Els dies que s'ofereixen són del 17 de juny al 16 de setembre (una o dues setmanes per a cada família) i els requisits sol·licitats són ser família nombrosa i ser del bisbat o estar-hi vinculat.



El preu de l'estada serà la voluntat per poder cobrir les despeses, ha informat la diòcesi, que ha sol·licitat l'ajuda econòmica dels seus fidels «per ajudar a fer possible aquest projecte». Per això, ha habilitat un compte bancari en el qual es poden dipositar els diners posant com a concepte «vacances familiars».