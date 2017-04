Catecúmens, benvinguts!

Aquest diumenge, segon de Pasqua, batejaré, confirmaré i donaré la comunió a un bon grup d'homes i dones, els catecúmens. Enguany, són dotze. Per això els dono la meva benvinguda a la família del Senyor Ressuscitat, a la família de santa Maria, dels sants –com sant Jordi, el nostre patró– i de tots nosaltres, els qui pel Baptisme som fills i filles de Déu i membres de l'Església.



He pensat en l'itinerari que han seguit aquest grup de catecúmens del nostre Bisbat de Girona. Què és el catecumenat? És el temps que l'Església proposa per preparar-se per al gran moment del Baptisme, de la Confirmació i de l'Eucaristia, els sagraments de la iniciació cristiana. El catecumenat no és una simple exposició de dogmes i de preceptes, sinó una formació de tota la vida cristiana i un aprenentatge degudament prolongat, pels quals els deixebles s'uneixen a Crist, el Mestre (Concili Vaticà II). Durant aquest temps el catecumen és acompanyat per una comunitat parroquial i, concretament, per alguns cristians que seran els seus formadors i els qui garanteixen la seva preparació. És un temps molt necessari per ser instruïts en la fe, i sobretot per fer l'experiència de trobar-se amb Jesucrist i per canviar la pròpia visió d'ells mateixos i del món.



Abans de la celebració d'avui, ja han viscut intensament dos ritus: el de l'ingrés i el de l'elecció, durant els quals es troben amb els altres catecúmens, els acompanyants del seu procés, els padrins, els mossens de les parròquies i el bisbe.



En la celebració d'ingrés, en temps d'Advent, al monestir de Solius, s'ofereixen un seguit de signes significatius:



-A la porta de l'església són acollits. Diuen el seu nom i manifesten el seu desig demanant la fe que dóna la vida eterna. Expressen la seva disposició a emprendre el camí de la fe. Tot seguit, els qui els presenten –garants de la seva formació– i els qui en seran padrins manifesten el seu compromís d'ajudar-los perquè trobin Crist i el segueixin. Són signats amb el senyal de la creu, el senyal de la seva nova condició, amb aquestes paraules: «Rep la creu al front. És el mateix Crist el qui et fa fort amb el senyal del seu amor. Aprèn ara a conèixer-lo i a seguir-lo».



-S'entra solemnement a l'església per escoltar la Paraula de Déu.



-Després es dóna a cadascun el llibre dels evangelis amb aquestes paraules: «Rep l'Evangeli de Jesucrist, el Fill de Déu». [...] (extret del Full Parroquial).