Científics de tot el món es preparen per a la «Marxa per la Ciència»

Científics de tot el món es preparen per recórrer avui els carrers de més de 500 ciutats del món en la «Marxa per la Ciència», una iniciativa que va néixer a Estats Units en resposta a les retallades a l'investigació proposades pel president Donald Trump. Les primeres convocatòries per marxar per la Ciència van començar al gener a les xarxes socials i, ara, només tres mesos després, recorreran les ciutats de Bogotà, Ciutat de Mèxic, Hong Kong, Ciutat del Cap, Madrid, Barcelona, Berlín i Copenhaguen.