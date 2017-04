Francesc recordarà els «nous màrtirs»

El papa Francesc presidirà avui la «litúrgia de la Paraula», amb la qual recordarà els «nous màrtirs del segle XX i XXI», com per exemple el capellà francès Jacques Hamel, degollat l'any passat per gihadistes, o el salvadoreny William Quijano, tirotejat el 2009. Aquesta jornada de pregària ha estat organitzada per la Comunitat de Sant Egidi.



Durant la celebració, Francesc escoltarà el testimoni dels familiars i amics més propers d'aquests «màrtirs», com el pare Hamel, que es troba en procés de beatificació després d'haver estat degollat el passat juliol per dos suposats yihadistes quan celebrava una missa en una església de Normandia, al nord de França.



L'acte també recordarà William Quijano, d'El Salvador, reconegut per la seva tasca per oferir als joves del seu país una alternativa a les bandes o maras mitjançant el projecte Escola de Pau. Aquest va ser el seu compromís fins que va ser assassinat a trets l'any 2009, quan tenia 21 anys.



Finalment, durant l'eucaristia el Papa també assistirà al record del pastor luterà Paul Schneider, que va morir el 1939 en un camp de concentració nazi després d'haver estat sotmès a treballs forçats i on no va deixar de predicar en cap moment.