La Vall de Bianya celebra els 900 anys de la consagració de Sant Andreu de Socarrats

La Vall de Bianya celebrarà aquest cap de setmana la festa commemorativa dels 900 anys de la consagració de l'església de Sant Andreu de Socarrats. Els actes començaran avui a dos quarts de sis de la tarda, a la pròpia església, amb un acte presentat per Goretti Reixach. A continuació, hi haurà unes paraules de benvinguda de l'alcalde, Santi Reixach, i tot seguit una conferència sobre la consagració de sant Andreu i la presentació del llibre comemoratiu, a càrrec de Josep Murlà i Giralt. Tot seguit es llegirà el poema Les campanes de Socarrats, de Margarida Corcoy, que anirà a càrrec de la peroidista i veïna de Llocalau Neus Asín. Per finalitzar, hi haurà un concert de poesia catalana cantada amb Joan Josep Mayans (guitarra i viola de roda) i Rafel Sala (violoncel). A la sortida, hi haurà un pica-pica per a tothom i i fi de festa amenitzat per Manelic de Pera. Cada assistent rebrà un llibre commemoratiu.



Demà se celebrarà la Festa del Roser, amb mira solemne, processó, ball de sardanes, la colla gegantera, aperitiu i ball.