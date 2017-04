Olot acull el Capítol provincial dels Carmelites, que estudien unificar-se

L'orde dels Carmelites, que compta amb uns 2.000 frares a tot el món, unificarà les seves províncies espanyoles, bàsicament la Bètica i la de Catalunya, en una sola en un termini de tres anys.



Els Carmelites de Catalunya van celebrar al convent d'Olot el Capítol de la Província del Santíssim Redemptor de Catalunya, una província carmelitana que comprèn Catalunya i inclou un Comissariat a Veneçuela i una implicació missionera a Kènia. Segons fonts d'aquest orde religiós, en la trobada van analitzar el present i futur de la Província i hi va haver acord per «posar en marxa el procés de diàleg amb la resta de Províncies Carmelites d'Espanya, que culminarà amb la unificació en un termini aproximat de tres anys».



En el Capítol, al qual va assistir el prior general de l'orde, Fernando Millán Romeral, i el Conseller per a Europa, John Keating, el pare Luis José Maza Subero va ser escollit nou Provincial dels Carmelites de Catalunya. Maza és un carmelita veneçolà de 57 anys que va professar l'Orde fa 30 anys, és membre de la comunitat de Barcelona i es dedica a formar a estudiants professos.