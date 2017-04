Confusió en la primera entrevista d'un mitjà estranger a una robot xinesa

La robot humanoide xinesa Jia Jia va concedir ahir la seva primera entrevista en anglès a un mitjà estranger, la revista tecnològica Wired, tot i que el diàleg va ser poc fluid i les seves respostes, escasses, i tot sovint inintel·ligibles. Kevin Kelly, expert en intel·ligència artificial i cofundador de la prestigiosa revista de San Francisco (Estats Units), va realitzar l'entrevista per Skype, mentre Jia Jia, vestida i pentinada com una princesa tradicional xinesa, intentava contestar les qüestions sense gaire èxit, en un diàleg transmès en directe per l'agència oficial Xinhua. «Pots dir-me el teu nom, Jia Jia?», va ser la primera pregunta que va fer Kelly, al que la robot xinesa va respondre «Potser», mentre que en la qüestió de qui era l'actor xinès més famós es va limitar a dir que «no ho sabia».



La robot finalitzada el passat 2016 després de tres anys de treball, que a principis d'aquest any va participar en unes conferències tecnològiques a Xangai i va mantenir una «trobada» amb l'exprimer ministre britànic David Cameron, va quedar ahir callada davant moltes preguntes. I en altres ocasions va contestar frases sense sentit o va interrompre les qüestions, davant la desesperació del seu entrevistador. Almenys, Jia Jia de vegades va moure el cap o els ulls amb cert realisme i sí que va saber respondre que la Gran Muralla és a la Xina..



L'entrevista va ser seguida per diversos milers d'internautes, que davant els problemes de Jia Jia van assenyalar que la robot xinesa està encara molt lluny d'igualar a intel·ligències artificials ja popularment utilitzades, com Siri d'Apple o Alexa d'Amazon.