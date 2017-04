Ada Colau dona a llum el seu segon fill, Gael

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat a llum el seu segon fill en un hospital públic de Barcelona, segons ha anunciat avui ella mateixa a través del seu compte de Twitter.





Ja ha nascut el Gael. Tot ha anat molt bé i estem molt emocionats. Moltes gràcies a l'equip mèdic. Benvingut Gael! ??? „ Ada Colau (@AdaColau) 26 d´abril de 2017



Colau, que ahir va estar exercint amb normalitat com a alcaldessa i va participar en el minut de silenci que es va dur a terme a la plaça de Sant Jaume per l'últim assassinat masclista a Barcelona, ha anunciat en aquesta xarxa social que "ja ha nascut Gael", que és el nom elegit per al nadó."Tot ha anat molt bé i estem molt emocionats. Moltes gràcies a l'equip mèdic", ha afegit l'alcaldessa, que acaba el seu feliç tuit -replicat en castellà i català- amb un: "Benvingut Gael!.El nounat és el segon fill d'Ada Colau i Adrià Alemany, que ja eren pares de Luca, que té actualment sis anys d'edat.Segons fonts municipals, Colau, que el passat dia 3 de març va complir 43 anys, inicia ara el seu permís de maternitat i seguirà mantenint la condició d'alcaldessa, si bé la intenció del regidor és dedicar durant aquest permís tot el temps necessari al compte del seu fill, especialment durant les primeres setmanes.D'aquesta manera, l'alcaldessa serà substituïda pels tinents d'alcaldia i regidors i podrà prioritzar aquelles reunions o actes públics que tinguin un caràcter essencial o d'especial importància.Durant el permís de maternitat, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, exercirà l'alcaldia accidental en els moments d'absència de l'alcaldessa.