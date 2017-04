Vols guanyar un xec-regal per valor de 30 euros?

Diari de Girona sorteja durant el mes d'abril 4 xecs-regal per valor de 30 euros per bescanviar en quatre de les 'pop up' de primeres marques que participaran en el Shopp Out que de la Fundació Ramon Noguera del 5 al 9 d'octubre.

El Shopp Out és un mercat basat en el concepte de street market, on es troben les millors marques amb els millors preus. Un espai espectacular on s'uniran el millor talent, gastronomia i moltes altres sorpreses. En aquesta edició, que té com a lema Happy shopping!, hi haurà 35 marques que destinaran el 5% total de les vendes a projectes socials de la Fundació Ramon Noguera. La fundació té com a missió garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El tercer xec-regal per valor de 30 euros serà per a bescanviar en productes de la 'pop up' de Castañer. Per optar al premi cal que responguis correctament a la següent pregunta i que ens facilitis les teves dades de contacte.

Quin és el lema del Shopp Out?