Infermeres amb faldilla curta i còfia: la campanya «sexista i masclista» de Sanitat

El Consell General d'Infermeria ha denunciat una campanya del ministeri de Sanitat que busca incrementar la vacunació entre el personal sanitari perquè "denigra la infermeria amb una imatge anacrònica, masclista i sexista dels professionals".

Segons el Consell General d'Infermeria el vídeo del ministeri que encapçala Dolors Montserrat "ens retrotreu a un moment de la història, fa gairebé 40 anys, en què la professió infermera era un mer ofici que estava subordinat a l'estament mèdic. Ja va sent hora que la màxima autoritat sanitària a Espanya, el ministeri, sigui conscient que la infermeria a Espanya ha passat a ser una professió universitària regulada per llei, amb definició pròpia, plena autonomia tècnica i científica, així com plenes responsabilitats -les inherents a la seva feina- i un cos de doctrina propi".

I afegeixen: "suposa un reduccionisme en les nostres funcions, al recórrer a un altre tòpic com és la xeringa, com si les infermeres es limitessin a posar injeccions. Potser se li ha de recordar a la ministra i els seus col·laboradors que, malgrat que el Partit Popular demostri una vegada i una altra el seu menyspreu a la infermeria, les infermeres a Espanya estan fent intervencions clíniques avançades, gestionant centres sanitaris i liderant equips multidisciplinaris".



