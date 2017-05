Jordi Cruz defensa que els aprenents no cobrin durant les pràctiques en restaurants

El xef del restaurant Àbac de Barcelona, Jordi Cruz, ha defensat que els aprenents de cuina no cobrin durant el seu període de pràctiques en restaurants amb estrella Michelin. Les seves declaracions han encès les xarxes socials i el xef s'ha hagut de justificar. A través de Twitter aquest dilluns, 1 de maig, Cruz va contestar: "Em sembla increïble que alguns anomenin "esclaus" a estudiants amb conveni que decideixen formar-se a la meva cuina. No m'insulteu a mi...". També en declaracions aquest dimarts a Rac1, el xef ha assegurat que es tracta d´una pràctica habitual on no hi ha cap tipus d´explotació, sinó que es tracta d´un intercanvi beneficiós per les dues parts. "No fem servir els estudiants en pràctiques com a mà d´obra. Ens en nodrim i ells es nodreixen de nosaltres", ha assenyalat.

La polèmica s'ha generat a partir d'un reportatge d''El Confidencial' sobre els cuiners en pràctiques, sota el títol: "La misèria de ser becari de Ferran Adrià, David Muñoz o Martín Berasategui; 16 hores a garrotades i sense cobrar". En aquest reportatge Jordi Cruz assegura que aquestes pràctiques no són cap abús sinó que ho veu com un privilegi perquè, segons apunta, s'aprèn dels millors a canvi d'allotjament i menjar. També afegeix que "un restaurant Michelin és un negoci que, si tota la gent a la cuina estigués en plantilla, no seria viable".

El xef del restaurant Àbac ha defensat a Rac1 que els convenis donen la opció de pagar o no als estudiants en pràctiques i que ell ha decidit no fer-ho i, a canvi, donar-los "allotjament i dietes". Cruz ha puntualitzat que té un 10% de persones amb conveni de pràctiques, als quals ofereix allotjament i dietes.

Així mateix, Cruz ha explicat que al restaurant té un equip que fa la feina però ha assegurat que tenir aprenents és una manera de "triar la gent i capturar el talent". No obstant, Cruz també ha assegurat que aprendre al costat de grans xefs compensa encara que no estigui remunerat. "Fer un màster de cuina al costat de Joan Roca és un privilegi. Dir això no és una rucada", ha dit.

En relació a una piulada que ha fet el líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, en què ha criticat que justificar el treball no remunerat és un "salt cap enrere, concretament cap a l'esclavitut", el xef de l'Àbac ha replicat: "Això sí que és una rucada. Estem barrejant treball precari amb formació. No té res a veure".