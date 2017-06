Una foto de Cesc amb la seva xicota omple el seu Instagram de bromes

Una fotografia en el seu compte d'Instagram del futbolista del Chelsea Cesc Fàbregas amb la seva xicota, Daniella Semaan, ha desencadenat tota mena de bromes a les xarxes socials, fins i tot d'excompanys d'equip, com John Terry.



L'internacional espanyol, que gaudeix dels seus dies de vacances després del final de la temporada, va compartir a la xarxa social una romàntica imatge en què es fa un petó amb la seva parella en una terrassa davant del mar amb el títol de 'The big love'. Però una vegada més, l'exposició pública dels famosos a internet ha jugat una mala passada al protagonista.





Les bromes no es van fer esperar i es van centrar en diversos aspectes, des del gest de tots dos pel mateix petó al fet que el futbolista romangués amb la visera que tocava el front de Daniella, passant per les cames de la fotògrafa reflectides al vidre del balcó.Però si un detall no va escapar a la curiositat de molts, va ser. "Gran foto, encara que no sé què pensar dels shorts", va apuntar el seu excompany John Terry.Però no va ser l'únic. Altres usuaris van dedicar a Cesc bromes més o menys afectuoses, iròniques o mordaces. "", "Q peqño el bañador, no cesc?", "Sex fabregas", "L'únic gran no és l'amor" o "Algú més s'ha fixat no només en això? Les cames reflectides de la que li està fent a fotos", són només alguns exemples dels centenars de comentaris que el futbolista ha hagut de suportar a la xarxa social.