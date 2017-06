La UE guanya el Princesa d'Astúries de la Concòrdia

La Unió Europea va obtenir ahir el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia per «la difusió al món de valors com la llibertat, els drets humans i la solidaritat que projecten esperança cap al futur en temps d'incertesa i proposen un exemple de progrés i de benestar», segons recull l'acta del jurat. Coincidint amb els seixanta anys de la signatura del Tractat de Roma, el jurat del guardó, presidit pel cap de l'Executiu asturià, Javier Fernández, va voler destacar que aquest procés ha aconseguit a més el més llarg període de pau de l'Europa moderna.

«Europa no es farà d'una vegada ni en una obra de conjunt, sinó mitjançant realitzacions concretes, que creïn en primer lloc una solidaritat de fet», afirmava el maig de 1950 Robert Schuman, un dels pares de la UE, per referir-se al somni d'una Europa unida després d'un dels períodes més cruents de la història contemporània. La signatura del Tractat de París el 1951 va crear la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA), una entitat supranacional promoguda per Robert Schuman i Jean Monnet, ministre d'Afers Exteriors i comissari general de Modernització i Equipament del Govern francès, respectivament, en aquell moment.

Pensada sobre la idea que, a mesura que augmentés la interdependència econòmica entre els països, disminuirien les possibilitats de conflicte, la CECA regulava els sectors del carbó i l'acer de França i Alemanya i estava oberta a altres estats membres. El 1993 la CEE va esdevenir la Unió Europea (UE) i des de 2009 es regeix pel conegut com a Tractat de Lisboa.

Poc després de conèixer la concessió del guardó, que s'uneix al Premi Nobel de la Pau concedit a la UE el 2012, els presidents del Consell Europeu, Donald Tusk; el del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i el de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, van considerar el premi «un reconeixement excepcional en un any marcat pel 60 aniversari del Tractat de Roma».



Un reconeixement «obscè»

El portaveu de Podem al Parlament Europeu (PE), Miguel Urbán, va qualificar ahir d'«obscena» la concessió del premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia a la Unió Europea (UE), en criticar les polítiques comunitàries cap als refugiats. Per Urbán, el reconeixement del jurat de la Fundació Princesa «s'assembla als continus exercicis retòrics que contemplem al Parlament Europeu, on les boniques paraules i millors promeses després no es corresponen amb mesures concretes, sinó tot el contrari». «Fins a 15.000 morts a la Mediterrània des de 2014 per culpa del tancament de vies migratòries legals i segures orquestrat per la UE, més d'una desena de murs aixecats en només dos anys; externalització del control dels fluxos migratoris a països amb règims dictatorials com el Sudan», va dir Urbán.