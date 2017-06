JK Rowling revela que Harry Potter tenia un besavi del mateix nom

L'escriptora britànica JK Rowling, autora de la popular saga de Harry Potter, ha revelat que el jove mag no va ser el primer de la seva família a dir-se així, sinó que el nom procedeix d'un besavi. Rowling detalla l'arbre genealògic dels Potter a la pàgina web Pottermore.com, on sovint publica textos inèdits i en la qual a partir d'avui estarà actiu a més un Club del Llibre, perquè els seguidors de les seves novel·les comentin les seves lectures. En el text sobre els avantpassats de Harry, l'escriptora revela que aquest va tenir un besavi anomenat Henry Potter i anomenat, com ell, Harry (en català, podria ser Josep i Pep).

El primer Harry Potter era «descendent directe» de Hardwin i Iolanthe i va servir a la màxima autoritat judicial màgica Wizengamot de 1913 a 1921, on, entre gran polèmica, va advocar per ajudar els Muggles (humans sense habilitat màgica) durant la primera Guerra Mundial , segons l'explicació de l'autora. El vell Potter va tenir un fill, Fleamont, que es va casar amb Euphemia, amb qui va tenir un fill, James. James Potter es va casar amb Muggle Lily Evans i tots dos van tenir un nen, el Harry Potter mundialment conegut, segons l'escrit de JK Rowling.