Robe Iniesta prohibeix captar imatges amb els mòbils en els seus concerts

Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro, ha prohibit gravar o fer fotos en els seus concerts, atès que considera que una actuació serveix per experimentar una «catarsi col·lectiva i viure un moment únic, amb el mòbil apagat, o en silenci com a mínim».

Així ho ha explicat a través d'un comunicat fet públic a les seves xarxes socials, on manifesta que malgrat estar vivint la seva gira en solitari de Ponte a cubierto com un «moment bonic i emocionant», comprovar com les seves actuacions s'omplen de telèfons mòbils gravant-lo no resulta ser del seu grat.

«Un concert no és un lloc per estar donant per cul als altres amb sorolls, llums o mans enlaire. No és realitat augmentada ni virtual. És el present, i si ho estàs gravant, t'ho estàs perdent», apunta el cantant. Per això, afegeix que en els concerts «no es pot gravar ni fer fotos», i subratlla que «una societat que no respecta la propietat intel·lectual és una societat condemnada a servir com a mà d'obra a cultures més avançades».

«Normalment –afirma sobre com s'actua en els seus concerts– la gent de seguretat no fa fora ningú per fer fotos. Després d'avisar-los més d'una vegada se'ls convida a sortir per esborrar-ho, i normalment se'ls torna a deixar entrar». No obstant això, segons matisa, de vegades les coses «no es poden fer amb la normalitat adequada (...): Unes vegades pel pet, o perquè es falta al respecte als espectadors que estan al voltant, als treballadors de la sala, o a les persones que s'encarreguen de la seguretat de tots els assistents. I d'altres, com va passar a Barcelona, perquè algú s'entesta a ser el centre d'atenció».

«La veritat –conclou– és que no em sento molt bé havent d'explicar que al voltant de cada un hi ha altres persones assegudes volent veure i escoltar el concert. Dins la gira hi ha un altre tipus de recintes en els que viure els concerts d'una forma més moguda. No us equivoqueu de lloc».



Concert a Porta Ferrada

La gira que Robe realitza per tot el territori espanyol arribarà el proper 11 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, en un concert que forma part de la programació del festival Porta Ferrada. És d'esperar que el dispositiu per evitar la captació d'imatges de qualsevol tipus també es posi en funcionament en aquesta actuació.