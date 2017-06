La setmana dels tres aplecs

Aplec d'Andorra

Dissabte dia 24, se celebrarà la 16a Festa i l'Aplec de les Valls d'Andorra. El lloc serà la plaça del Poble d'Andorra la Vella i començarà a 17.30 h amb la participació de les cobles: Ciutat de Terrassa, Marinada i Mediterrània. En el decurs de la tarda es realitzarà un concurs de colles improvisades. Tot seguit, sopar de germanor i seguiran les audicions, amb premis, coca i cava. Organitza l'Agrupació Sardanista Andorrana, que es fundà el 1964 i, a més de l'Aplec, desenvolupen una tasca ben meritòria en pro de la nostra dansa.



Aplec de Llançà

Petita, blanca i acollidora, refugi de pesadors i auxili dels vilatans, així he vist aquesta esglesiona, vora el mar al port de Llançà. Al costat de la capella de la Mare de Déu del Port, hi ha el cementiri vell de la vila, a l'altre costat, hi trobem la Pineda del Port. Aquí és on se celebrarà l'Aplec diumenge, dia 25, amb la participació de les cobles: Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Baix Empordà. El matí, a les 10.30 h i, a la tarda, 16,30 h.

A destacar l'estrena de la sardana de Jaume Cristau: Per Susanna, sons de primavera i també hi aniran membres de la junta de l'Agrupació Aplecs Comarques Gironines a fer el lliurament del primer premi de cartells d'Aplecs del 2016, del qual en fou guanyador el cartell de Llançà.



Aplec de Perpinyà

Balladors de sardanes amb les cobles Mil·lenària i Montgrins configuren l'Aplec de la Sardana, que és la dansa catalana per excel·lència. Quan s'observen els balladors, veiem que aquest ball, és molt més que un hobby, és un acte ple de solemnitat interpretat per la cobla amb originals instruments de tenores i tibles. La ballada és més que un dia de celebració: és una autèntica manifestació d'identitat. (Així s'expressen des de Perpinyà en presentar el seu Aplec).

Per tota la zona de Rosselló, Vallespir, Capcir... la sardana hi és ben present. Malgrat el tractat dels Pirineus del 1659, s'ha servat la identitat catalana. Observeu que aquesta mateixa setmana, amb motiu dels Focs de Sant Joan, en moltes poblacions de la Catalunya del Nord tenen la seva audició.

El diumenge l'Aplec, al passeig dels Plàtans, entorn al monument a l'escultor Maillol, a les 11.00 h i a les 15.00 h.



Inauguració de la Casa

DE LA SARDANA



El passat divendres, dia 16, tingué lloc la cerimònia oficial d'inauguració de la Casa de la Sardana, a la seva ubicació, situada al carrer Pou de la Figuera, 15 baixos. També s'hi anuncià oficialment que la Confederació Sardanista de Catalunya ha iniciat els tràmits per impulsar la candidatura de la sardana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, qualificació reconeguda per la UNESCO. El local ha estat durant diversos anys seu de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona i la reforma que s'hi ha aplicat suposa la creació d'una sala polivalent en format d'auditori i una zona d'oficines, així com l'optimització de l'espai actual amb una nova distribució, més funcional, adaptada a les necessitats previstes. També s'integra a la xarxa de Cases de la Festa de l'Ajuntament de Barcelona, un seguit d'espais de cultura popular i tradicional repartits pels diferents barris.

La instal·lació serveix per unificar les seus de totes les entitats sardanistes de caire nacional, territorial i municipal. Així, s'hi ubicaran la Confederació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, l'Obra del Ballet Popular, la Fundació Universal de la Sardana, la Unió d'Aplecs de Catalunya i l'Associació de Cobles de Catalunya (actualment en procés de constitució).

També serà la seu d'entitats de caire territorial com la Federació Sardanista de les Comarques Barcelonines (també en procés de formació), la Comissió d'Aplecs de les Comarques Barcelonines i les Colles Sardanistes de les Comarques Barcelonines. Igualment, servirà de seu de les entitats sardanistes municipals: l'Agrupació Cultual Folklòrica Barcelona, el Foment de la Sardana de Barcelona, la Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona, les Colles Sardanistes de Barcelona Ciutat i l'Obra Sardanista Violetes del Bosc.

En aquest sentit, hi podran tenir cabuda totes les entitats relacionades amb el món de la sardana i la cobla que hi estiguin interessades. També s'hi hostatjaran la Federació Catalana de Joc Tradicional, Adifolk i la Federació Catalana de Catifaires.



CONCURS DE FOTOGRAFIA

A FIGUERES EN EL MARC

DE CAPITAL DE LA SARDANA

2017



El Casino Menestral Figuerenc ha convocat el concurs de fotografia Figueres 2017, Capital de la Sardana, amb motiu de la capitalitat sardanista de la ciutat empordanesa. El seu objectiu és «dinamitzar i promoure la sardana i les activitats com a fenomen popular, social i cultural en qualsevol dels seus àmbits: festiu, estètic o musical, així com fomentar la participació de la ciutadania».

El concurs està obert a tothom que sigui major de 14 anys i se n'exclou aquelles persones que «hagin participat directament o indirectament en l'elaboració i el desenvolupament del concurs, així com els seus familiars de 1r grau».

Cada participant només pot presentar un màxim d'1 fotografia, que ha de ser obra seva i ha de ser inèdita.

Per a més informació i consulta de les bases, al Casino Menestral Figuerenc: carrer Poeta Marquina, 2 – 17.600 (Figueres) Girona.