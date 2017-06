Descobreixen 44 nous virus als oceans

Una investigació internacional liderada per la Universitat d'Alacant, amb la col·laboració de la Pompeu Fabra (UPF) i del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, ha descobert els virus més abundants a tots els oceans del món, entre els quals 44 desconeguts fins ara. La investigació, que publica la revista Nature Communications, l'ha liderat Manuel Martínez García, investigador del grup d'Ecologia Microbiana Molecular de la Universitat d'Alacant, i en la qual ha participat també el cap de la Unitat de Citometria del Flux de la UPF i del CRG de Barcelona, Òscar Fornas.

Segons els dos investigadors, la troballa s'ha aconseguit gràcies a l'aplicació de tècniques punteres que barregen citometria de flux i tècniques de genòmica i biologia molecular. «Aquesta troballa permetrà descobrir virus patògens emergents, impossibles de cultivar al laboratori per dificultats tècniques. D'aquesta manera, aquesta tècnica ens proporciona la informació genòmica que porta cada virus, amb la qual cosa es pot saber de quins virus es tracta», ha dit Martínez García a través d'un comunicat.

Òscar Fornas ha detallat que la nova tècnica «no només serveix per descobrir nous virus o veure l'ecologia de grans grups de virus en les mostres estudiades, sinó que també posa les bases per estudiar els diferents virus presents en un ecosistema concret». Els científics tenien pistes, però fins ara desconeixien quins eren alguns dels virus més abundants als oceans del planeta, pel que aquest estudi dona pas a investigar altres ecosistemes. «Amb l'ús d'aquesta nova tecnologia, obrim la porta a desxifrar la viriosfera terrestre», ha comentat Fornas.

«No només serveix per descobrir nous virus o veure l'ecologia de grans grups de virus en les mostres estudiades, sinó que també posa les bases per estudiar els diferents virus presents en un ecosistema concret, com el cos humà, i aquí és on radica gran part del futur d'aquest projecte», ha detallat l'investigador.