Entitats de totes les religions volen acabar amb els morts del Mediterrani

Entitats de totes les religions van participar dijous a la nit en un acte conjunt a la basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona on, amb el lema Morir d'esperança, van rendir un homenatge a les víctimes que s'han ofegat al Mediterrani i van clamar perquè Europa ajudi els refugiats.

En l'acte, organitzat per la Comunitat de Sant Egidi i al qual van assistir nombroses persones refugiades, van participar la Fundació Bayt Al-Thaqafa, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Migra Studium, Associació Cristiano Paquistaní, Justícia i Pau, Fedelatina i Federació Filipina Kalipi.



Una «cultura d'acollida»

Durant l'oració, es van llegir els noms i les històries d'algunes de les persones que han mort aquest any en la seva temptativa d'arribar a Europa i es va invocar «el fet que neixi una cultura d'acollida i cessin les tragèdies al Mediterrani».

«Són 34.321 morts i desapareguts en l'intent d'arribar al continent europeu, els noms de molts ells són desconeguts per als homes però no per al Senyor», va assenyalar durant l'acte el responsable de la basílica, el teòleg Armand Puig.

Entre els 4.321 refugiats que han mort des del gener, els assistents van recordar «les 265 persones que han perdut la vida aquest mes de juny, entre les quals es troba el petit Omar, que va naufragar al Mediterrani al costat de Sahra, Mariam, Khadija, George, Rose, Lucky, molt probablement sudanesos, que van sortir de Líbia juntament amb d'altres refugiats de l'Àfrica subsahariana, i moltes dones nigerianes, moltes d'elles embarassades».