Quina Església volen els mil·lenistes?

l proper sínode dels Bisbes de l'Església catòlica, que es farà a Roma l'octubre de 2018, portarà per títol Els joves, la fe i el discerniment vocacional, i tindrà com a objectiu conèixer l'opinió dels jove sobre el futur de la institució. Per fer-ho, volen tenir en compte les opinions dels joves de totes les diòcesis, i la de Girona no n'és l'excepció. Per això, el Bisbat de Girona ha posat a disposició de tots els joves -creients i jo creients-, a través de la seva pàgina web, un qüestionari que vol analitzar la seva relació amb l'Església i com pot aquesta adaptar-se a les necessitats i exigències d'aquest col·lectiu.

S'han creat tres tipus de qüestionaris en funció del receptor: un primer formulari dirigit a joves amb relació amb l'Església; un segon formulari per a joves amb poca relació amb l'Església i un tercer per acompanyants de joves (catequistes, professors, mestres, religiosos/es, diaques i preveres).

A través d'aquests qüestionaris, l'Església demana als joves en quin grau se senten escoltats per la institució, què esperen de l'Església, quina Església volen en el futur o què pot oferir l'Església a la seva generació. També els pregunten sobre les activitats en què participen, quines són les que més els agraden i quins espais hi ha dins de la institució perquè els joves se sentin protagonistes.

En el cas dels joves no creients o que tenen poca vinculació amb l'Església, els pregunten què coneixen de la institució, quines coses positives i negatives en destaquen, quina imatge en tenen i, si poguessin parlar amb el papa, què li demanarien que fes, entre altres qüestions. També els demanen que valorin el capellans i, sobretot, el grau de confiança que els generen.

Aquests qüestionaris i tota la informació que se n'extregui servirà per a elaborar un informe diocesà que s'enviarà a la secretaria general del Sínode, i a partir d'aquesta consulta universal s'elaborarà l' Instrumentum laboris, que serà el document de treball del Sínode.