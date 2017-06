Omella es convertirà dimecres en el vuitè cardenal que ha tingut Barcelona

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, serà nomenat cardenal aquest dimecres, 28 de juny. D'aquesta manera, es convertirà en el vuitè cardenal que ha tingut l'arxidiòcesi barcelonina, que el papa Francesc vol convertir en un dels puntals de la modernització de l'Església a Espanya.

Els nomenaments la setmana passada de dos nous bisbes auxiliars a Barcelona, els «joves» Sergi Gordo (50 anys) i Antoni Vadell (45 anys), allunyats també dels tradicionals canonistes que acostumaven a ocupar els càrrecs eclesiàstics, han rejovenit una cúria que acompanyarà el nou cardenal. Omella haurà de viatjar a partir d'ara més sovint a Roma, per la qual cosa l'ajuda dels dos nous bisbes auxiliars, els números 120 i 121 en la història de l'arxidiòcesi, li serà imprescindible.



El primer, Guillem Ramon

Segons l'arxiver i canonge de la catedral de Barcelona i delegat de patrimoni cultural de l'arxidiòcesi, Josep Maria Martí Bonet, el primer cardenal de Barcelona va ser Guillem Ramon (1521), que va ser bisbe de Vic abans de ser traslladat a la capital catalana. A la seva mort, l'arxidiòcesi va passar a mans del cardenal Silvio Passarino, que mai va ser a Barcelona i regentava el territori a través de vicaris generals.

El tercer va ser Benet de Sala i de Caramany (1698-1715), que havia estat abat de Montserrat, un cèlebre professor de Teologia a Salamanca al qual, segons Martí, Felip V va acusar maliciosament de perjuri perquè es va inclinar a favor de l'arxiduc Carles en el context de la Guerra de Successió. Climent XI el va nomenar cardenal el 1713, però no va ser reconegut pel rei d'Espanya, fins al punt que va haver de ser el Papa qui obligués que les seves exèquies fossin celebrades com «un eminent cardenal i no com a simple bisbe».

El quart cardenal que va tenir Barcelona va ser Salvador Casañas i Pagès (1834-1908). Segons Martí Bonet, les seves pastorals van ser molt elogiades per Lleó XIII i una de les grans aspiracions de la seva vida va ser veure la canonització del beat José Oriol. El cinquè cardenal de Barcelona va ser Narcís Jubany Arnau (1913-1996), nascut a Santa Coloma de Farners i que anteriorment havia estat bisbe de Girona. El sisè cardenal de Barcelona va ser el valencià Ricard Maria Carles, nomenat bisbe de Tortosa el 1969, arquebisbe de Barcelona el 1990 i cardenal el 1994.

Lluís Martínez i Sistach (1937) és el setè i actual cardenal emèrit de Barcelona. Martí Bonet destaca del seu pontificat la consagració de la basílica de la Sagrada Família per part de Benet XVI.

Omella serà a partir de dimecres el vuitè cardenal de l'arxidiòcesi barcelonina. En el programa d'actes previst per al seu nomenament figura assistir a una audiència del papa Francesc a la plaça de Sant Pere del Vaticà dimecres al matí, abans que a la tarda sigui nomenat cardenal al costat de quatre bisbes més. Segons ha avançat l'arquebisbat de Barcelona, dijous el nou cardenal barceloní participarà en la Santa Missa presidida pel papa Francesc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà amb els nous cardenals i acudirà a una recepció i bufet al Pontifici Col·legi Espanyol de Sant Josep de Roma.