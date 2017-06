Novetats sobre l'estrany animal que va desconcertar a Charles Darwin

Un equip d'investigadors ha recuperat l'ADN d'una de les espècies més enigmàtiques descobertes per Charles Darwin, els macrauquenias (de Sud-amèrica), per així traçar el seu parentiu amb els actuals cavalls, rinoceronts i tapirs, segons ha publicat avui la revista científica Nature Communications.

El nou estudi, liderat per la Universitat de Potsdam a Alemanya i el Museu Americà d'Història Natural a Estats Units, fa llum sobre un dels ungulats (mamífers que tenen cascos o peülles en les seves extremitats) de Sud-amèrica, que va viure durant l'última glaciació i tenia perplexos els biòlegs des de feia més d'un segle.

El 1834, Darwin va trobar les primeres restes fòssils d'aquest animal (macrauquenia) a Uruguai i Argentina, i les va passar al renombrat paleontòleg britànic Richard Owen, qui va quedar desconcertat per la seva inusual combinació de trets que impedia establir la seva relació evolutiva.

Una de les seves característiques més extraordinàries era la posició de les obertures nasals, que, a diferència de la majoria de mamífers, no estava situada just a sobre de les dents frontals, sinó més amunt, entre els ulls, el que podia indicar la presència d'una trompa, com els elefants, o bé un nas inflable, com la d'algunes foques.

Per resoldre el misteri, l'equip d'investigadors ha recorregut a l'anàlisi de l'ADN mitocondrial extret d'un fòssil trobat en una cova al sud de Xile, en combinació amb una nova metodologia més fiable per completar els segments genètics danyats pel pas del temps.

Segons Michi Hofreiter, expert en paleogenética, en avaluar el grau de parentiu entre espècies a través de l'ADN mitocondrial, l'estudi ha conclòs que els parents actuals més propers del macrauquenia serien els mamífers placentaris coneguts com perissodàctils, que engloben a cavalls, rinoceronts i tapirs .

Al reconstruir gairebé el 80% del genoma mitocondrial dels macrauquenias, els científics van poder situar exactament en un grup més ampli, els panperisodáctilos, que els englobaria al costat dels perissodàctils.

Segons les conclusions de la investigació, el llinatge dels macrauquenias i el dels perissodàctils moderns es va separar fa uns 66 milions d'anys, coincidint amb l'extinció massiva de dinosaures no aviaris.

Per al mamiferolog Ross MacPhee, el sud de Xile ofereix, gràcies al seu clima més fred, més possibilitats de trobar fòssils amb ADN conservat en bon estat, el que obriria la porta al futur a analitzar altres espècies sud-americanes unguladas, com el "Toxodon ", segons Darwin," l'animal més estrany mai descobert ".