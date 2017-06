Joan Roca: «S'ha d'humanitzar la gastronomia»

The Worlds 50 Best

Un moment de la taula rodona entre alguns dels millors xefs del món The Worlds 50 Best

La llista 'The World's 50 Best Restaurants', que elabora la revista 'Restaurant', ha celebrat aquest dimarts els seus 15 anys amb una trobada de destacats xefs a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, dels quals cinc han ocupat el primer lloc de la llista dels 50 millors del món durant aquest període: Ferran Adrià, René Redzepi, Joan Roca, Massimo Bottura i Daniel Humm. Tots ells han compartit la seva personal visió sobre el futur de la gastronomia en una edició especial dels #50BestTalks. Després del fòrum ha tingut lloc la celebració gastronòmica coordinada i supervisada per Ferran Adrià al restaurant Bravo 24, ubicat a l'hotel W Barcelona. En la seva intervenció, Ferran Adrià ha reconegut que "El Bulli ha canviat la forma d'afrontar la gastronomia i la importància és que vam fer pensar", al temps que Joan Roca ha assenyalat que un dels objectius és humanitzar la gastronomia.



Doble equip al Celler de Can Roca

Segons Roca, l'alta gastronomia és molt dura, però no per això s'ha d'impedir compaginar la vida laboral amb una vida social i familiar. Per això, ha detallat que a El Celler "hi ha dues brigades, una que dona el servei del migdia i altra el de nit amb dos equips. No és fàcil i és costós, però és possible". "Crec que coincidim en què volem anar dels productes i les tècniques a les persones, que sempre han estat importants però ara ho han de ser més", ha declarat.



La fàbrica de xocolata al centre de Girona

D'altra banda,Jordi Roca va confirmar que obriran una fàbrica de xocolata a Girona el proper any. La nova fàbrica treballarà de la mà de petits productors a la "recerca d'autenticitat", va dir en declaracions a Europa Press. La fàbrica té previst obrir a la plaça Catalunya de Girona, en ple centre de la ciutat, ha detallat.

La celebració d'aquest esdeveniment ha comptat amb la presència de William Drew, editor del Grup de The World´s 50 Best Restaurants, qui ha estat l'encarregat de donar la benvinguda i obrir l'acte. Una celebració que ha volgut deixar clara la relació entre la revista i el rànquing amb Espanya. De fet, la gala de l'any 2018 tindrà lloc a Bilbao i en general l'estat espanyol sempre ha estat molt ben representat durant els seus 15 anys d'història al rànquing amb El Bulli i El Celler de Can Roca encapçalant la llista varies vegades.



Propera gala a Bilbao

La cerimònia del reconegut rànquing, organitzada tradicionalment a Londres, va traslladar-se a Nova York al 2016 i a Melbourne al 2017 i ara ha decidit tornar a Europa. William Drew va indicar que l'elecció de Bilbao era "natural" tenint en compte que "és un dels grans centres gastronòmics d'Espanya". De fet, la regió de Biscaia concentra onze estrelles Michelin.