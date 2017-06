Per què no s'ha de dormir davant d'un mirall?

Això va d'energies. Els miralls són l'enemic número 1 del feng shui, l'antic sistema filosòfic xinès basat en l'ocupació conscient i harmònica de l'espai. Els seus ensenyaments se centren en buscar la millor col·locació i organització del nostre ambient de treball o de la nostra casa per millorar així la nostra vida en diferents aspectes: amor, salut, sort, etc.

Segons els ensenyaments del feng shui, els miralls són eines de doble tall. Hem de tenir molta cura on i com col·loquem els miralls a casa nostra, ja que poden ser perillosos si els posem on no toca.

Un dels llocs més habituals on es troben els miralls és al dormitori i, en canvi, és una de les habitacions on més perjudicial pot ser per a nosaltres, segons el feng shui. En línies generals, dormir sent reflectit per un mirall no és bo, encara que existeixen matisos.

Quan dormim davant seu, les lleis d'aquesta superstició xinesa diuen que la nostra energia vital estarà tota la nit viatjant entre el mirall i nosaltres, ja que ens la rebota. Aquest constant flux d'energia provocarà que no descansem bé i ens sentirem cansats durant tot el dia, segurament de mal humor. Per tant, evita dormir sent reflectit per un mirall.

Tanmateix, pot ser que no et vegis reflectit quan dorms en qualsevol posició. En aquest cas, si habitualment dorms bé, no hauria de ser necessari canviar de posició el mirall. Però si descanses malament, és recomanable treure'l de l'habitació o, almenys, poder girar-ho d'alguna manera que no reflecteixi als que esteu dormint.