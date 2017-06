El Papa designa cardenal l'arquebisbe de Barcelona, Joan José Omella

El papa Francesc va nomenar ahir cardenal l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, a qui va imposar la birreta cardenalícia i va lliurar l'anell, en una cerimònia celebrada a la basílica de Sant Pere del Vaticà. Omella es converteix així en el vuitè cardenal de Barcelona i passa a formar part del Col·legi Cardenalici de l'Església Catòlica, amb els altres quatre cardenals que va nomenar ahir Jorge Bergoglio en el seu quart consistori.

A la llista dels nous purpurats es troben també el bisbe auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez; l'arquebisbe de Bamako, a Mali, Jean Zerbo; el bisbe d'Estocolm, Anders Arborelius; i el vicari apostòlic de Pakse, a Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun.

Durant la cerimònia, el papa Francesc va advertir els nous purpurats en la seva homilia que el nou nomenament no els converteix en «prínceps a l'Església» catòlica. «De manera particular em dirigeixo a vosaltres, estimats nous cardenals. Jesús 'camina davant de vosaltres' i us demana seguir-lo amb decisió en el seu camí. Us crida a mirar la realitat, a no distreure-us per altres interessos, per altres perspectives», ha dir el pontífex.

«Ell no us ha cridat perquè us convertiu en 'prínceps' a l'Església, perquè us 'asseieu a la seva dreta o a la seva esquerra'. Us crida a servir com ell i amb ell», va afegir, a l'hora que els va encoratjar a mirar diàriament a la realitat per afrontar els problemes de les societats actuals. «La realitat són els innocents que pateixen i moren a causa de les guerres i el terrorisme; és l'esclavitud que no cessa de trepitjar la dignitat també en l'època dels drets humans; la realitat és la dels camps de refugiats que a vegades s'assemblen més a un infern que a un purgatori; la realitat és el descart sistemàtic de tot el que ja no serveix, incloses les persones», va subratllar.

Omella (Cretas, Terol, 1946) va ser l'encarregat d'inaugurar la cerimònia amb un discurs que va pronunciar en nom de tots i en què va defensar una Església «peregrina», al servei de la pau i de l'ajuda als més necessitats. Per a la creació dels nous purpurats, el papa va nomenar els cardenals i, un a un, els va lliurar l'anell cardenalici, símbol del seu nou compromís universal amb l'Església, la birreta cardenalícia, vermella en memòria de la sang dels màrtirs que van donar la seva vida per defensar la seva fe, i l'assignació de la seva església a Roma.

Aquests nous cinc purpurats es converteixen ara en membres del Col·legi Cardenalici de l'Església Catòlica, que queda format per 121 electors amb dret a votar un pontífex en un futur conclave. El col·legi també està compost per 104 més no electors que no podran participar en l'elecció del nou papa en haver superat els 80 anys.