Es presenta en unes eleccions a l'Índia per demostrar que està viu

Santosh Murat Singh va ser declarat mort fa més d'una dècada després que l'Índia acceptés la sol·licitud presentada per un familiar en venjança per casar-se amb una «intocable». Proveït amb un cartell que diu en anglès i hindi «Estic viu» i vestit amb una disfressa de calavera, Santosh Kumar diu que ha intentat de tot perquè les autoritats reparin el seu error i que ahir van tornar a rebutjar la seva candidatura per no presentar «còpia del certificat» d'identitat. «Com els he de presentar un document d'identitat si m'ho deneguen perquè diuen que estic mort?», va lamentar.