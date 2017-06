Aquest any hi ha uns canvis a l'Aplec de Banyoles: del diumenge passa al dissabte, o sigui que serà el dia 1 de juliol. Els actes comencen el divendres a la nit amb un concert per la cobla Selvatana. A les 10 del vespre, al costat de l'estany, enfront del camp de futbol.

Un nou espectacle amb 17 professionals a l'escenari que han preparat amb tota la il·lusió per aconseguir el que serà un resultat espectacular i únic, i que fins ara no s'havia presentat en el món de la cobla.

Durant una hora i mitja, es viatjarà a la Bella Itàlia amb temes com Oh sole mio!, Funiculí funiculà, el Brindis de la Traviatta...

Es passejarà per Hongria, amb les espectaculars Czardas de Monti i tot seguit cap a Anaheim (Califòrnia), on es visitarà El món màgic de Walt Disney.

El rumb segueix fins arribar a Broadway, on es podran escoltar els nostres instruments més catalans com són el tible i la tenora ja dins el món dels musicals. S'interpretarà una selecció dels millors musicals que d'aquest indret han sorgit, com ara West Side Story o Sister Act.

L'espectacle s'acaba amb la música de casa nostra: Llevantina, El meu Avi, País Petit, És la Moreneta, La puntaire, La Santa Espina, l'Hora dels Adeus i la nostra Girona m'enamora.

Un concert emocionant, pensat per arribar al cor de tothom i alhora un repte per a la cobla, doncs es transformarà completament per endinsar-se en la música de tot el món i, alhora, es gaudirà d'un espectacular treball que han fet les veus solistes de La Selvatana, doncs oferiran aquest concert majoritàriament cantat en català, fet que comporta també un estímul i una satisfacció, per enfortir encara més la nostra llengua.

El diumenge l'Aplec serà al redós de l'estany –en un lloc una mica diferent, enfront del camp de futbol, entre les pesqueres de Santa Rosa i Malagelada–, amb sessions de tarda i nit; a la tarda, a partir de les 18 hores, hi haurà sardanes de 7 tirades amb les cobles Mil·lenària i Sol de Banyuls; a la nit s'incorpora la cobla La Principal de Porqueres (les sardanes de la nit de 10 tirades). A destacar a la tarda la interpretació de la sardana El barri de Sant Martirià, de Rosend Palmada (en record d'Albert Palmada recentment desaparegut, bon col·laborador del Foment i fill de l'autor), i a la nit es tocarà de conjunt L'Aplec de l'estany, de Jesús Ventura, amb motiu dels 25 anys de la seva estrena.

Dins el recinte de l'Aplec hi haurà una Fira-Mercat de productes de Cultura Popular, la 18a Trobada de puntaires, un concurs de puntes de coixí i, a les 20 h, botifarrada popular. I finides les sardanes, continuarà la festa amb Chill out&Folk.



Aplec Internacional



Avui divendres, 30 de juny, dissabte, 1 i diumenge, 2 de juliol, Ostrava (República Txeca) acollirà una nova edició de l'Aplec Internacional, però amb un format diferent a l'habitual, com es va anunciar al setembre passat. Així, s'integra dins de l'Street Festival del festival Colors of Ostrava. Aquest és el nou esperit de l'Aplec Internacional: aprofitar grans esdeveniments culturals per inserir-hi la programació i divulgar la nostra tradició, com la cobla i la sardana.

A més a més, Adifolk ha buscat oferir l'Aplec com un espectacle professional per donar el caràcter d'artistes als actuants de la nostra cultura popular. Això vol dir que els grups seleccionats han hagut de superar un càsting de l'organització, que va revisar la documentació explicativa i els vídeos que va enviar Adifolk de cadascun dels conjunts participants.

Des del punt de vista sardanista, a l'esdeveniment hi participaran la cobla Volta Món! És una formació musical que té com a objectiu portar la sonoritat de la cobla i els seus instruments fora del territori català i a un públic diferent al de sempre. Està liderada pel tible Xavi Piñol. També hi actuarà la colla de sardana esportiva Xàldiga, de Barcelona. Aquesta colla, a part de fer diverses exhibicions de la sardana tradicional i de punts lliures i de dinamitzar les ballades, també farà actuacions d'esbart i ball de bastons.

El programa exacte contempla que el 1r dia, divendres, 30 de juny, a partir de les 11:30 h, a la Main Square, durant 1 hora, se celebrarà una ballada de sardanes. L'endemà, dissabte, 1 de juliol, de les 11:00 h a les 12:30 h, també a la Main Square, hi haurà una jornada castellera i sardanes. A la nit, a les 19.45 h, al Castle, s'oferirà un concert-espectacle de cor, orquestra i cobla. Finalment, diumenge, 2 de juliol, a les 11:00 h, a la Main Square, s'armarà una ballada de sardanes que desembocarà en la cloenda de l'Aplec 2017.

A Ostrava també s'hi podrà veure el nou gegant Pep Ventura, de Figueres, dedicat al pare de la sardana moderna. Aquest gegant s'ha construït expressament enguany pel bicentenari del naixement del compositor figuerenc.

Els altres grups participants són, com a agrupació musical, Aiguabarreig, de Santa Maria d'Oló; com a bestiari, l'Àliga de Tàrrega, de Tàrrega i el Drac de Figueres, de Figueres; com a capgrossos, els Capgrossos de Capellades, de Capellades; com a castellers, els Castellers de la Vila de Gràcia, de Barcelona; com a diables, els Diables de la Federació de Diables de Barcelona, de Barcelona; com a gegants, els Gegants Els Veguers de Montblanc, de Montblanc i els Gegants de Torroella de Montgrí, de Torroella de Montgrí.