El perill d'impacte d'un asteroide és real

Dels més de 750.000 asteroides que hi ha en el nostre sistema solar, 1.800 tenen -en termes astronòmics- òrbites «properes» a la Terra, de manera que, sense ser alarmistes, «el perill d'impacte és real», segons assenyalen diferents astrònoms. Els mateixos experts asseguren que la tecnologia i la investigació són les úniques vies per evitar-ho. Avui se celebra a tot el món el tercer Dia de l'Asteroide, una iniciativa que té darrere a científics, astronautes o músics -com el guitarrista de Queen i astrofísic, Brian Mayte i que pretén, entre altres coses, sensibilitzar sobre la importància de seguir invertint per estudiar i rastrejar aquests cossos celestes.

La data escollida recorda l'«esdeveniment Tunguska», quan un asteroide va impactar violentament a Sibèria el 30 de juny de 1908 causant greus danys i arrasant 100 quilòmetres de massa forestal. Per commemorar la fita se celebraran actes en desenes de llocs del món amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació del públic sobre el perill de l'impacte dels asteroides al nostre planeta.

I és que dels 750.000 asteroides dels que es té constància en el nostre sistema solar, uns 16.000 estan catalogats com NEOs (objectes propers a la Terra), el que implica que les seves òrbites passen prop -sempre en termes astronòmics- de l'òrbita terrestre .