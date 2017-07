El Congrés aprova per un vot demanar la reforma de la llei de llibertat religiosa

El Congrés va aprovar dijous per un sol vot de diferència (167 vots a favor, 166 en contra i sis abstencions) la iniciativa d'ERC per demanar al govern que presenti una nova llei que garanteixi la llibertat ideològica, religiosa i de culte abans que finalitzi aquest any. «Ja toca renovar la llei de llibertat ideològica, religiosa i de culte, perquè la nostra societat s'assembla poc a la de 1980», va defensar el portaveu republicà, Joan Tardà.

La moció, que és conseqüència de la interpelació urgent d'ERC, demana al Congrés que insti l'executiu a presentar un Projecte de Llei Orgànica de llibertat ideològica, religiosa i de culte abans que acabi el proper període de sessions. El text considera necessari avançar cap a una societat més laica, on la ciutadania «pugui exercir els seus drets en llibertat i igualtat». Segons Tardà, un cop arribat el moment, s'haurà de debatre «tot», des de les exempcions fiscals per part de les confessions religioses fins a l'escenari d'un sistema educatiu laic.

El passat dia 21 de juny, durant el debat de la moció, i davant l'absència del ministre de Justícia, Rafael Catalá, que es trobava a València per motius d'agenda, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va assegurar que la llei de llibertat religiosa de 1980 no està obsoleta i que és un «model de referència» per a molts països europeus.

Pel que fa a la diferenciació entre lliberat ideològica i religiosa, De la Serna va assegurar que són altres lleis les que regulen tota llibertat de pensament, de manera que agnòstics i ateus «en cap cas queden desamparats» en l'ordenament jurídic.