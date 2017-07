La digitalització donarà un valor afegit a allò que és estrictament humà

L'especialista en estratègia digital Marc Vidal considera que la digitalització està provocant la quarta revolució industrial i augura que «allò que no pugui automatitzar-se ni substituir-se per un robot tindrà un valor incalculable».

Vidal va inaugurar ahir la IX Trobada Anual d'Alumni de la Universitat Abat Oliba CEU dedicat a la Transformació digital. El nou paradigma de la innovació. «De la mà de la digitalització, assistim al quart capítol de la revolució industrial.

I com totes les revolucions tecnològiques, tendim a viure-la com si fos una crisi», va dir Vidal, assegurant que la tecnologia «no ha vingut a treure'ns la feina», malgrat que «la versió oficial» insisteixi a parlar d'un «robotcalipsis».

Segons el parer de Vidal, la transformació digital és un fet de múltiples i profundes conseqüències. El ponent va al·ludir al fenomen de la «innovació exponencial» -en els últims 15 anys s'han produït tants canvis com en els 150 anteriors- i a una lògica digital en la qual «qualsevol cosa física és susceptible de ser substituïda per dades».

Segons aquest especialista, la pregunta que han de fer-se professionals i empreses no és si la disrupció els afectarà, sinó «quan i com succeirà i amb quina tecnologia associada».

Vidal va descriure un canvi molt lligat a la tecnologia, però això no vol dir que el tecnològic sigui l'element sobre el qual ha de gravitar tot. «La tecnologia serà el com, però les persones seguiran sent el perquè», va dir. De fet, segons l'expert, en un món digitalitzat i automatitzat, el valor afegit d'allò estrictament humà tendirà a revaloritzar-se.

En aquest sentit es va referir a aspectes com «la creativitat, la imaginació, la intuïció, l'emoció, la sensibilitat o l'ètica». «Allò que no pugui automatitzar-se ni substituir-se per un robot tindrà un valor incalculable», va assegurar. «Un robot mai podrà fer surf, perquè a banda d'equilibri, requereix la consciència d'on estàs», va posar com a exemple.