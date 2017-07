no posis la teva vida i la dels altres en perill!

quest diumenge, com que s'apropa el dia de sant Cristòfol, celebrem des de fa alguns anys la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, organitzada per la nostra activa Delegació Episcopal de Pastoral del Trànsit.

La Pastoral del Trànsit té la doble funció d'ajudar a viure l'evangeli –com a acció pròpia de l'Església– i, d'altra banda, ajudar a afrontar la situació greu i alarmant dels accidents de trànsit i les seves conseqüències:

- Tot proclamant la persona de Jesús i el seu missatge d'amor, de responsabilitat, de servei i d'esperança.

- Treballant perquè les persones apliquin les benaurances a la seva activitat com a usuaris de les vies públiques, com a conductors i com a vianants.

- Caminant cap a l'ideal de «zero accidents» mitjançant l'educació, el testimoni i la pregària.

- Ajudant en moments de perill.

- Acompanyant en moments de dolor i despertant l'esperit de solidaritat.

- Potenciant el valor del trànsit com a via d'unió entre les persones.

Ensenyaments de l'Església:

Seguint les petjades del magisteri del Concili Vaticà II, el Catecisme de l'Església Catòlica també fa referència explícita a la problemàtica del trànsit, i en el seu número 2.290 diu: «La virtut de la temprança condueix a evitar tota mena d'excessos, com l'abús del menjar, de l'alcohol, del tabac o dels medicaments. Els qui, en estat d'embriaguesa, o per afició immoderada de velocitat, posen en perill la seguretat dels altres i la seva pròpia a les carreteres, al mar

o en l'aire, es fan greument culpables».

Es recorden obligacions concretes, com ara el coneixement del codi de la circulació, el socors a les víctimes, el dret a exigir al conductor la seva atenció sobre qualsevol possibilitat de perill, i la conveniència d'un esperit de caritat i comprensió.

Cal l'educació dels joves, automobilistes de demà, remarcant que «el més important continua sent insistir en el sentit de responsabilitat dels usuaris de la carretera», però també la reeducació dels adults sobre el seu sentit de la responsabilitat.

La seguretat viària com un repte evangèlic. [...] (extret del Full Parroquial)