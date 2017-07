Els banyolins Krit guanyen la novena edició del Destaca't

El conjunt banyolí Krit va proclamar-se divendres guanyador de la final del concurs de música per a grups emergents Destaca't que es va celebrar divendres 30 de juny a La Mirona de Salt.

El grup del Pla de l'Estany va superar Awaken The Nightmare, provinents d'Amer, Koalanú, de Figueres, i Teoria del Qua, de Lloret de Mar. Com a premi per guanyar el concurs, els Krit han aconseguit un bitllet per a la final del concurs Música Jove, que se celebrarà a Montblanc en el marc de l'Acampada Jove.

El Destaca't, que va néixer amb l'objectiu de promocionar els grups novells de les comarques gironines, ha arribat aquest any a la seva novena edició.