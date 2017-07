El creixement de les minories religioses a Catalunya s'estanca respecte al 2014

Un 71% dels catalans, 4 punts més que fa dos anys, s'identifica amb alguna confessió religiosa, segons els resultats del II Baròmetre de la Religiositat de Catalunya, que conclou que s'està frenant el creixement de les minories religioses al país.

El baròmetre s'ha fet amb 1.600 entrevistes efectuades a finals de l'any passat a persones residents a Catalunya més grans de 16 anys. Estableix que un 58% dels catalans, és a dir uns 4,3 milions de persones, es consideren catòliques, mentre que un 16% es defineixen ateus i un 11,9% agnòstics. També indica que un 4,8% dels residents a Catalunya es declaren seguidors de l'Islam, un 3% són evangèlics, un 1,3% budistes i un 0,9% cristians ortodoxos, mentre que un 3% són d'altres religions, com Testimonis de Jehovà, mormons, jueus o hindús, i l'1,1% no va contestar a l'enquesta.

El director general d'Assumptes Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, va valorar, en una entrevista al programa Signes dels Temps de TV3, que els resultats no ofereixen grans variacions respecte al primer baròmetre que es va fer el 2014, tot i que va reconèixer que apareix un «estancament» de les religions minoritàries.

Segons el baròmetre, un 13% dels residents a Catalunya es declara seguidor d'una confessió diferent de la catòlica, mentre que en l'enquesta del 2014 era un 15% de la població.



Menys assiduïtat a l'església

«És necessari tenir més baròmetres els anys vinents per tenir més perspectiva», va declarar Vendrell, que constatava, no obstant això, que «ha canviat la manera de viure la religiositat» perquè, entre altres coses, un 64% dels catalans no participa ni assisteix mai a actes religiosos.

En aquest sentit, el baròmetre indica que un 12% dels catalans va cada dia a un acte en algun centre de culte, un 9% ho fa una vegada al mes i un 15% un cop l'any.

Segons l'estudi, un 68,1% consideren molt o bastant important tenir uns coneixements mínims sobre les característiques de les diferents confessions religioses, fet que significa un augment del 7% respecte a les dades del baròmetre del 2014. «La ciutadania és més conscient de la importància del fet religiós», va resumir Vendrell.

Sobre la cultura religiosa a l'escola, el nou baròmetre indica que el suport a la possibilitat que el sistema educatiu incorpori una nova assignatura en la qual es doni formació sobre les principals religions es manté estable i segueix superant el 70% de suport. També es manté estable el nombre de persones que afirmen no tenir cap amic amb unes creences religioses diferents de la seva.



Discriminació

L'enquesta revela que un 93% dels catalans consideren que no hi ha discriminació per motius religiosos, mentre que un 5,7% han afirmat haver-se sentit ofesos en els seus sentiments religiosos en els dos últims anys.

Vendrell ha reconegut que a vegades es produeixen tensions per l'obertura de nous centres de culte, però que cada setmana se n'obre algun i no tots generen animadversió. L'estudi constata un augment de 13 punts en el nombre de ciutadans que consideren que hi ha una bona relació entre les diferents comunitats religioses a Catalunya, però augmenta 9 punts els que pensen que, tot i que no hi ha conflicte, hi ha poca relació entre les comunitats religioses.

Només un 3,1% dels catalans detecten tensió entre les comunitats religioses i augmenta el percentatge de catalans que veuria amb preocupació que obrissin un centre de culte al costat del seu habitatge.