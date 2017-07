La teoria de la gravetat no explica l'expansió de l'univers, segons un estudi

Una investigació en la qual participen 200 experts en astrofísica i cosmologia de 25 països busca explicar per què la teoria de la gravetat d'Einstein no serveix per explicar l'expansió de l'univers. Aquest estudi està liderat per Ruth Lazkoz, professora de la Universitat del País Basc (UPV / EHU) i presidenta de la xarxa europea Cantata (Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions).

Es tracta d'un projecte de recerca de quatre anys, finançat pel un programa europeu, que persegueix investigar d'una manera coordinada i multidisciplinar l'extensió de la teoria de la relativitat general d'Einstein a escales a les que encara no ha estat realment provada.

Els científics no aconsegueixen però explicar per què l'univers s'està expandint cada vegada més ràpid i no es comporta tal com s'espera segons la teoria de la gravetat d'Einstein, assenyala la UPV en un comunicat.