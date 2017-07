Comença la Berlin Fashion Week, de la moda ecològica a la tecnològica

La capital alemanya va inaugurar ahir una nova edició de la Berlin Fashion Week, setmana de la moda a la qual es presentaran al públic especialitzat més de 3.500 col·leccions per a la temporada primavera-estiu, amb l'ecologia i la tecnologia com a lemes centrals. La setmana, que s'organitza dues vegades l'any i reuneix a Berlín cases de moda, compradors, distribuïdors i amants del disseny, es desenvolupa en diversos barris i localitzacions de la ciutat, amb desfilades, fires, taules rodones, exhibicions i festes. Les marques de moda alemanyes compten en aquesta edició, com cada any, amb una presència important en les desfilades.