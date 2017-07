Dedueixen la mida d'animals de fa milions d'anys a través d'una proteïna

El CIC Nanogune de Sant Sebastià ha aconseguit deduir la mida d'animals que van viure fa milions d'anys a partir de l'estudi d'una proteïna que ha estat reconstruïda al laboratori, en lloc de prendre com a punt de partida un fòssil. La troballa dirigida per l'investigador Raúl Pérez-Jiménez, del grup Nanobiomecánica de Nanogune, ha estat publicat per la revista Nature Structural & Molecular Biology,segons va informar ahir en un comunicat el centre basc especialitzat en nanociència.

La proteïna analitzada ha estat la titina, present en els músculs de tots els animals vertebrats i que actua com una molla, ja que es desplega i torna al seu estat original. Segons explica Pérez-Jiménez, l'evolució de les proteïnes s'ha estudiat des de molts punts de vista, com l'estabilitat tèrmica, la seva funció, l'estructura, «però no s'havia analitzat mai l'evolució de les seves propietats mecàniques».

Per a la investigació duta a terme a Nanogune, es van triar més de trenta animals de diferents grups i mides, després d'això van calcular les seqüències «més probables de la proteïna titina de quatre ancestres comuns». Després d'aquest treball, els investigadors «van sintetitzar el fragment més elàstic de les proteïnes al laboratori» i van plantejar que «podia haver relació entre les propietats mecanoquímicas de la titina i la mida dels animals».

Pérez-Jiménez va comprovar que «els animals més grans tenien proteïnes menys estables» i al contrari, el que va permetre predir la mida dels ancestres. Posteriorment, es van comparar els resultats amb els registres fòssils i la bibliografia científica existent i van veure que coincidien bastant.