Costa-Gavras és el primer cineasta que guanya el Premi Internacional Catalunya

El director de cinema franco-grec Konstantínos Gavrá, conegut com a Costa-Gavras, és el guanyador del XXIX Premi Internacional Catalunya per la qualitat de la seva «extensa» i «intensa» filmografia i per la mirada «crítica» sobre el món i el seu «compromís social».

Costa-Gavras és el primer cineasta reconegut amb aquest guardó. El jurat reconeix, així, el cinema com una de les grans formes de representació artística.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir que les pel·lícules de Costa-Gavras s'han convertit en «símbols» contra la intolerància, la repressió i la falta de llibertats.

Un total de 141 candidatures de 57 països han concorregut al premi, que es lliurarà el 17 de juliol en una cerimònia al Palau de la Generalitat.

El director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, va celebrar que el guardonat sigui un cineasta i va explicar que és un director de cinema «compromès» amb el temps.

«Quan exerceix una mirada històrica, ho fa des del present, sobre conflictes no tancats. I Això l'ha portat a tenir problemes judicials», va destacar Riambau.

El director de la Filmoteca també va dir que les pel·lícules de Costa-Gavras transcorren al segle XX i tracten temes «actuals» com els efectes del capitalisme salvatge, la immigració o l'atur.

Puigdemont va assegurar que el jurat ha fet una «bona feina» en una tria entre els candidats «difícil».