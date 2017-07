Julio Iglesias té un fill secret d'uns 40 anys

El despatx d'advocats sevillà Bufete Osuna ha aconseguit una prova d'ADN que conclou que el cantant Julio Iglesias té un fill fins ara secret, un valencià d'uns 40 anys d'edat.

Es tracta d'un home que fa molts anys ja va intentar aconseguir el reconeixement de la seva filiació, un intent fallit per defecte procedimental.

La seva mare va tenir una relació amb el cantant, fruit de la qual es va quedar embarassada, i després del pas dels anys, és avui el fill extramatrimonial qui ha decidit dur a terme el procés emparat per l'article 39 de la Constitució Espanyola, que conté l'empara i la garantia d'investigació de la paternitat per a totes les persones.

La prova d'ADN s'ha aconseguit a Miami i anirà annexa a la demanda que es presentarà en breu.

El caràcter "absolutament lícit i contundent de la prova biològica, unida a l'alt percentatge del resultat, s'uneix a la resta de la documental per demanar que es reprodueixi aquest resultat en el marc d'un procediment judicial", explica el bufet.

Es tracta d'un despatx especialista en aquest tipus de casos que ja va demostrar l'any 2016 que el torero Manuel Díaz és fill de Manuel Benítez 'el cordovès', entre altres casos d'importància.