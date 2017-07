La UNED de Girona rep més de 250 inscrits als cursos Sènior

El programa formatiu per a més grans de 50 anys UNED Sènior ha rebut més de 200 participants per a una vintena de cursos amb temes d'actualitat com llengua anglesa o informàtica, però també culturals com el dedicat a l'arquitecte Rafael Masó. També s'han fet cursos als centres de Figueres i Olot. L'entrega de diplomes es va celebrar el 29 de juny, al centre de la UNED de Salt (a la foto), i el 30 de juny, a la seu de Figueres.