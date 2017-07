Homenatge a Jesús Bosch

Aquest diumenge Olot celebra el 55è Aplec de la Sardana. De fet els actes s'enceten el dissabte a la tarda. Cada any s'homenatja algun compositor de la zona. Aquest any serà el mestre Jesús Bosch i Codina (La Celler de Ter, 1929). Intèrpret de flabiol, contrabaix i trombó. Fou membre de l'Escolania de Montserrat, ha actuat a les cobles: Oriental d'Anglès, La Principal Amerense, Fonter's i La Principal d'Olot. Ha compost 18 sardanes. A la tarda, a Can Trinxeria, hi haurà l'acte d'homenatge i a la nit, al passeig d'en Blay, (firal) una audició de sardanes amb obres seves per la cobla La Principal d'Olot.

Diumenge, l'Aplec, amb sessions de matí i tarda i la participació musical de les cobles: La Principal d'Olot, La Flama de Farners i Marinada. Abans de començar les ballades, esmorzar popular (1 ?), a les dues dinar de germanor. A la tarda, concurs de colles improvisades, acte de reconeixement a Figueres, Capital de la Sardana 2017 i per finalitzar s'interpretarà la sardana Adéu, vila d'Olot, del compositor local Joan Casanovas Bartolí (Olot 1863- 1911), basada amb un poema dedicat a Olot que acaba així: «La cançó qui treta l'ha, la cançó que l'ha dictada. És un tal Xicu Bartris, a la presó de Madrid, ab sos companys camaradas».



Gira de La Selvatana



Un nou espectacle amb 17 professionals és l'escenari que han preparat amb tota l'il·lusió la cobla Selvatana per aconseguir el que serà un resultat espectacular i únic, i que fins ara no s'havia presentat en el món de la cobla.

Durant una hora i mitja, es viatjarà a la Bella Itàlia de temes com Oh sole mio!, Funiculí funiculà, el Brindis de la Traviatta...

Es passejarà per Hongria, amb les espectaculars Czardas de Monti i tot seguit cap a Anaheim, (Califòrnia), es visitarà el món màgic de Walt Disney.

El rumb segueix fins arribar a Broadway, on es podrà escoltar els nostres instruments més catalans com són el tible i la tenora ja dins el món dels musical. S'interpretarà una selecció dels millors musicals que d'aquest indret han sorgit, com ara West Side Story o Sister Act.

L'espectacle s'acaba amb la música de casa nostra: Llevantina, El meu Avi, País Petit, És la Moreneta, La puntaire, La Santa Espina, l'Hora dels Adéus i Girona m'enamora.

Aquest concert espectacle s'havia de presentar divendres passat a Banyoles, però a causa de les inclemències del temps es va fer ahir. L'espectacle es podrà veure el 30 juliol a Bordils, 9 agost a el Port de la Selva, 22 agost a Puigcerdà, 23 agost a Llançà , 31 octubre a Ripoll, 12 novembre a Calonge, 19 novembre a Arbúcies, 8 desembre a Cassà de la Selva, 8 desembre a Camprodón, 10 desembre a Olot, 10 desembre a Palamós. Falten concretar Vall-Llobrega, Vilaür i Celrà.

Concert de Carilló i Cobla



Serà un concert únic que només es podrà escoltar a Barcelona i a Figueres en el marc de la celebració del XIX Congrés Mundial de Carillonistes. Actuarà Anna M. Reverté juntament amb la Cobla Sant Jordi, s'interpretaran peces de Pep Ventura i Joaquim Serra, entre d'altres. Serà el dilluns 10 de juliol a les 22 h a la plaça Josep Pla.

i Immaterial de la Humanitat de la UNESCO



S'ha posat en marxa una campanya a Verkami per aconseguir que la sardana entri a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat de la Unesco. A la següent adreça web, podeu accedir a tota la informació de la campanya, visiteu-la: http://vkm.is/sardana

Es necessita la col·laboració, que és cabdal, perquè hi hagi la màxima difusió possible entre els socis, familiars, amics i coneguts, ja sigui a través , correu electrònic, web o xarxes socials.

També es pot veure un vídeo que hi fa fet https://youtu.be/De0uMdu9Jjw i alguna de les imatges que s' enviem adjuntes en aquest correu, així com fer servir el hashtag #sardanaunesco. Compartiu-lo!