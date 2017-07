Bona convivència religiosa a Girona

El 48,5% dels ciutadans que viuen a la província de Girona ha declarat al Baròmetre sobre la religiositat de la seva diversitat que té una bona relació entre els veïns del seu municipi de diferents cultures, nacionalitats o religions. D'altra banda, gairebé la meitat de la població (42,2%) no té cap afinitat amb persones d'altres comunitats però la gent deixa viure, es respecta i gairebé no hi ha conflicte. Només el 4% dels ciutadans afirma que hi ha tensió i, fins i tot, hostilitat. Aquesta última xifra és la segona més alta després de Tarragona, que es col·loca en primera posició. Així mateix, la província de Lleida, on tan sols l'1,6% coexisteixen negativament, afirma que més de la meitat dels ciutadans manté una bona convivència entre cultures amb un 57,3%, seguit de Tarragona. Barcelona es troba la última, amb una diferència mínima amb Girona del 0,8%.

A nivell global de Catalunya, la valoració de bona convivència se situa en un 48,5%.