Carta als turistes

M'adreço a tu que ens visites i has escollit aquest Bisbat de Girona per passar-hi dies o setmanes de descans.

Benvingut a «casa nostra», que per uns dies és també «casa teva».

T'ho desitjo ben sincerament en nom de la comunitat cristiana –catòlica– d'aquesta Església diocesana de Girona.

Què t'oferim? I què et demanem?

-T'oferim gaudir d'una naturaprivilegiada configurada pel mar, per la plana i per la muntanya. Per a nosaltres és la primera carta d'amor de Déu a tota la humanitat.

Gaudeix de tot el que t'ofereix la natura per al teu benestar de cos i d'esperit. Deixa't impressionar per la seva bellesa. T'oferirà serenor, pau, consciència de creaturitat i, alhora, de responsable de la creació.

-T'oferim visitar i gaudir del nostre patrimoni cultural. Certament tindràs l'oportunitat –si ho desitges– de visitar edificis i objectes que ofereixen l'experiència de la bellesa, de l'harmonia... Descobriràs com la fe i la cultura cristiana s'han expressat en obres d'art. Deixa't corprendre per la seva bellesa i descobreix el seu significat i la seva missió.

-Si ets creient cristià pots participar en les nostres celebracions de la fe. En diverses parròquies hitrobaràs celebracions que utilitzen alguna de les teves llengües d'expressió; o almenys les lectures en diversos idiomes per seguir la celebració. Sempre seràs benvingut com a germà a la teva família.

Si professes una altra religió o creença pots trobar espais de silenci i de meditació que t'ajudin

en la pregària, meditació i serenor.

-T'oferim també conèixer qui som, els nostres valors i tarannà, els nostres costums, les nostresfestes i tradicions.

Què et demanem?

-Que, gaudint dels teus dies de festa i de vacances, facis possible la vida habitual dels qui no fan festa per servir-te i col·laborar en el teu descans.

-Respecte a les persones, a totes, i molt especialment als qui són els teus servidors. Són servidors,certament, però alhora són germans.

-Que les teves diversions no dificultin la convivència dels altres ciutadans, que tenen dret al seu descans.

-Tingues cura del mobiliari [...] (extret del Full Parroquial)