Tempesta d'estiu

Enguany a Girona i les seves àmplies rodalies, la tempesta ha fet mal. Vessanes de fruita aixafades, baixos de carrers inundats, i una flassada blanca de pedra, cobrint els carrers del centre de la ciutat.

Per algun motiu hi ha gent que demana que es declari zona catastròfica. Aquesta enrabiada atmosfèrica empetiteix a l'home. Posa de relleu la seva fragilitat, viu sempre amb un cert grau de risc, ha de posar banderes vermelles a les platges. Es protegeix perquè sap que és dèbil. Això no costa gaire d'admetre.

Però aquest ser que és conscient de la seva incapacitat davant les forces de la natura, perd de vista les seves dimensions quan es tracte de conviure, de compartir, de col·laborar, en el fons, de viure en comunitat. S'enfronta quan convé, trampeja , esdevé variable com el temps, coneix més tempestes que dies de calma, i desconeix les arrels dels terratrèmols del cor, de les passions d'orgull, de possessió, d'enveja, de luxúria, de ira. Hi ha tempestes humanes que fan por.

El segle passat va ser un segle de «record», amb vessament de sang. A tota Europa. L'historiador Vicente Cárcel Ortí afirma que «el segle XX és el que ha tingut el número més gran de guerres de tota la història i el major número de persecucions religioses, que no s'han de confondre amb les repressions per motius polítics, socials o ideològics».

La tempesta de pedra sobre Girona és insignificant en comparació amb l'apassionament de la ment humana. Però la natura també té el seu arc iris de pau. En el fons, el gran problema és l'educació de la pau en el cor humà. L'Evangeli té molt a dir-hi. Jesús saludava sempre amb l'expressió: «La pau sigui amb vosaltres». Ell sap qui és l'home. Sense ell, no se sap.