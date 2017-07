Amics i familiars s'acomiaden de l'acròbata mort al Mad Cool

Amics i familiars de l'acròbata Pedro Aunión Monroy, mort el divendres després de caure des d'uns 30 metres mentre actuava penjat en una gàbia en el festival Mad Cool, a Madrid, van acomiadar-se ahir de l'artista amb un ritual budista. Aunión va ser incinerat.

L'accident mortal va passar divendres prop de l'escenari principal del festival, en el descans entre les actuacions d'Alt-J i Green Day. L'acròbata representava Purple Rain des de 30 metres d'altura mentre les càmeres oferien en directe la seva actuació.

Aunión era especialista en dansa aèria, coreògraf i ballarí, format a les escoles de Pilar López, Cristina Rota i al Reial Conservatori de la Dansa. Enmig de l'actuació, l'artista va caure al buit. Tot i els esforços de les assistències mèdiques, que van intentar reanimar-lo durant mitja hora des del terra i a la UVI mòbil, no van poder fer-hi res.

Ahir, després de la cerimònia, el director de la companyia de dansa Losdedae, Chevi Muraday, va recordar-lo com «un lluitador pels seus propis somnis». Muraday, que era amic i professor de l'artista a l'escola Cristina Rota, va assenyalar que era «un pioner» de la dansa aèria i un «mestre» en aquesta especialitat. Així, va incidir que era «absolutament meticulós» amb la seguretat en les seves actuacions i que els seus amics estan «consternats» per la situació.

La germana d'Aunión també s'ha pronunciat sobre l'accident. Segons va publicar dissabte a les xarxes socials, el seu germà va perdre la vida «fent allò que més li agradava».



Descontents amb la gestió

Des de divendres, un gran nombre de sindicats i col·lectius s'han mostrat descontents amb la manera com l'organització del festival ha gestionat la mort de l'artista. El mateix dia de l'accident, desenes de persones es van concentrar a l'entrada del recinte per mostrar el seu suport a la família d'Aunión i demanar que «es depurin responsabilitats». A més, es mostren indignats perquè el festival no va informar immediatament de la seva mort.

«Mad Cool no va fer els deures en informar, ho va fer tard i malament», va assenyalar el portaveu de la Unió Estatal de Sindicats de Músics, David García Aristegui.

Luis León, en representació de la CNT d'Arts Gràfiques, ha denunciat presumptes amenaces a treballadors que volien desocupar els seus llocs de treball en senyal de dol. «No pot ser que 30 minuts després de l'accident el festival continués com si res hagués passat», va explicar.