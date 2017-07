L'editorial Marvel crearà el primer superheroi de còmic xinès

L'editorial de còmics nord-americana Marvel treballarà amb una companyia xinesa per crear el primer superheroi de còmic xinès en la història de la popular marca, creadora d'històrics personatges com Capità Amèrica o Spiderman. Les dues empreses han firmat un acord per treballar juntes en la creació del personatge, segons informa l'agència oficial de notícies Xunhua. A més, Marvel va autoritzar Netease a publicar a través d'internet fins a dotze còpies de les seves històries a la Xina, incloent-hi Guardians de la galàxia, The Amazing Spider-Man i Capità Amèrica.